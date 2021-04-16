«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле за заход Сухины в судейскую

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизоды с нарушениями регламента по матчу 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

Установлено, что начальники команд, Станислав Сухина и Василий Козловцев, нарушили регламент по части посещения судейской комнаты до или после матча.

Станислав Сухина. Фото: fclm.ru

По итогам рассмотрения принято решение наказать принимающую сторону в лице «Локомотива» проведением одного матча РПЛ на нейтральном поле. Санкция коснется встречи 29-го тура против «Динамо».

При этом Сухина и Козловцев были оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.

Напомним, следующий тур РПЛ стартует в субботу, 17 апреля. Превью наиболее интересных матчей тура читайте в материале «Реального времени».