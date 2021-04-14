Росстат: по итогам 2020 года в России 17,8 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума

В России по предварительным итогам 2020 года число малоимущих составило 17,8 млн человек — 12,1% от населения страны. Это на 300 тыс. меньше, чем в 2019 году, заявил Росстат.

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. При этом в III квартале число малоимущих россиян составляло 18,8 млн. Такое снижение в Росстате связали с ростом доходов за счет социальных программ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Росстат отчитался об уровне безработицы в регионах России в 2020 году. Наибольший уровень был зафиксирован в Ингушетии. Показатель там составил 29,8%. Далее в списке оказались Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

Татьяна Леухина