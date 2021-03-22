В аэропорту Казани задержали иностранца с 600 флаконами парфюма

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая задержали 50-летнего гражданина Афганистана, ехавшего из Казани в Стамбул. Он пытался вывезти партию парфюмерной продукции без таможенного декларирования, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



В багаже иностранца находилось аж 600 флаконов парфюма Savvage Dior, Blue de Chanel, Allure home sport, Acqua di gio, Versace man, 2х2 men, Creed. Мужчина объяснил, что все это — исключительно для родственников и друзей. Однако таможенный орган не смог отнести обнаруженную партию парфюма к товарам для личного пользования из-за характера и количества товара. Таким образом, гражданин Афганистана не исполнил обязанность декларанта, то есть не провел таможенное декларирование товара, перемещаемого через границу.

Товар изъяли, а в отношении иностранца возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию…» (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Фото: pixabay.com

Напомним, на прошлой неделе в ходе совместного рейда татарстанские таможенники и должностные лица Роспотребнадзора РТ обнаружили в казанском магазине контрафактную обувь. Из 33 пар маркировка не читалась на 29. На обуви не было маркировки, которая позволяет определить законность ввоза и реализации товара. На товар наложили арест. В отношении индивидуального предпринимателя составили протоколы об административных правонарушениях.

Маргарита Головатенко