В Казани льготный режим работы парковок продлили до 30 апреля

Власти Казани продлили льготный режим работы муниципальных парковок до 30 апреля 2021 года. Они начнут работать в обычном режиме после улучшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте мэрии города.

По льготному режиму плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на парковке в Казани можно бесплатно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, ранее власти столицы Татарстана продлили льготный режим работы парковок до 31 января текущего года и определили праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно.



Татьяна Демина