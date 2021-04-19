Бонусы членам правления КАМАЗа за последние 5 лет оценены в 229 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Общая сумма бонусов членам правления ПАО «КАМАЗ», подлежащая выплате по состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с планом вознаграждения, составляет 229 млн рублей, следует из отчета компании по МСФО за 2020 год.

— В августе 2005 года Совет директоров утвердил долгосрочный план вознаграждения, подлежащего выплате членам правления ОАО «КАМАЗ, — поясняется в отчете. — Согласно этому плану, общая сумма вознаграждения была рассчитана на основе увеличения рыночной капитализации компании в течение 4-летнего периода, начиная с августа 2005 года. Максимальная сумма бонуса составляет 150 млн рублей за каждый 4-летний период.

Действующий план покрывает период август 2017 года — август 2021 года, указывается в отчете по МФСО. По состоянию на 31 декабря 2020 года в соответствии с указанным планом текущее обязательство с учетом начисленных налогов по выплате вознаграждения составило 229 млн рублей (31 декабря 2019 года — 115 млн рублей). Ежегодный бонус составил 8 млн рублей каждому из шести членов правления.

Выплаты за 2020 год не производились, подчеркивается в отчете компании.

Напомним, ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года получило 3,104 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 1,955 млрд рублей годом ранее.