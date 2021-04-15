Мэр города поддержал идею провести в Казани фестиваль граффитистов

Фото: Максим Платонов

В Казани предложили провести фестиваль граффити. С такой инициативой к мэру города Ильсуру Метшину обратился автор граффити «Мона Лиза» на улице Баумана Азат Алеев. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

На встрече молодежи с мэром он заявил, что казанским граффитистам необходимо место, где они смогли бы воплощать в жизнь свои задумки. В качестве примера он привел Европу, где во многих городах есть «стены славы» — официальные места для граффитистов. Затем он предложил провести в Казани фестиваль граффити.

Идею Ильсур Метшин поддержал, подчеркнув, что граффити не просто является искусством, но и помогает городу становиться интереснее не только для горожан, но и для гостей.

Фото: kzn.ru

«Тому доказательство чемпионат мира по футболу: тогда граффити с изображением футболистов узнал весь мир, мы были в топе узнаваемости среди других городов, где проходил чемпионат», — сказал Ильсур Метшин.

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Ольга Плешкова