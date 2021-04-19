В Зеленодольске будут судить водителя за поддельные права

В Зеленодольске будут судить 29-летнего местного жителя за использование поддельного удостоверения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии дознания, 14 июня 2019 года мужчина купил у неизвестного поддельные водительские права и использовал их вплоть до 15 января 2021 года. В то утро мужчину на автомобиле Honda Fit остановили возле заправки на улице Столичной в Зеленодольске сотрудники ГИБДД. Инспекторам водитель предъявил поддельный документ, подделку распознали и изъяли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее общероссийский народный фронт предложил увеличить размер некоторых штрафов для водителей. Общественники предлагают за проезд на красный свет наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей. За установку поддельных номеров эксперты советуют взимать 5 тыс. рублей, а не 2 тыс., как сейчас. Штрафовать предлагается и велосипедистов, находящихся в нетрезвом состоянии, на 5 тыс. рублей.



Ольга Плешкова