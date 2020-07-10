В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Общероссийский народный фронт предложил увеличить размер некоторых штрафов для водителей.

В частности, общественники предлагают за проезд на красный свет наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей. За установку поддельных номеров эксперты советуют взимать 5 тыс. рублей, а не 2 тыс. как сейчас.

А вот штраф за грязные номера предлагается наоборот уменьшить и ограничиться предупреждением.

Отдельно в ОНФ разобрали возможные штрафы за нарушение скоростного режима. По их мнению, за превышение скорости на 40-60 км/ч следует наказывать суммой в 2,5 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), а повторное нарушение должно стоить 5 тыс.

Если водитель превышает скорость на более чем 60 км/ч, то сумма штрафа должна равняться пяти тысячам (сейчас 1,5 тыс.) или автолюбителя должны лишать прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч.

Штрафовать предлагается и велосипедистов, находящихся в нетрезвом состоянии на 5 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

В конце июня Минздрав РФ продлил старые правила медосмотра водителей до 2021 года.

