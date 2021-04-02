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Президент России получил приглашение от Байдена на саммит по климату

14:42, 02.04.2021 2
Президент России получил приглашение от Байдена на саммит по климату
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил приглашение от президента США Джо Байдена на саммит по климату, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечается, что сейчас выясняются детали предстоящего мероприятия, которое должно пройти 22—23 апреля в онлайн-формате с лидерами 40 стран.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как будут развиваться отношения России и США и почему Путин с Байденом не смогут построить их единолично. Статья отвечает на вопрос о том, можно ли снять напряженность между двумя странами в ближайшее время и как, а еще возможно ли восстановление отношений двух государств при новом американском президенте.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:52
    " Не ходи к нему на встречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди."
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  • Анонимно 14:57
    съездий Вова, на пакетик чаю - уваж дедушку
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