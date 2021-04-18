В Нижнекамске 5-летнюю девочку сбила машина — ребенок после этого встал и побежал

Фото: скриншот

В Нижнекамске 5-летнюю девочку сбил автомобиль, когда та выбежала на проезжую часть во дворе. Водитель машины успел затормозить.

Сообщается, что ребенок отделался ссадинами и ушибами. На видео, опубликованном в соцсети, видно, что девочка выбегает на дорогу из-за припаркованных вдоль тротуара машин.

скриншот

От удара об автомобиль девочка подлетает в воздухе и ее отбрасывает вперед. После падения она встает и убегает в сторону. На помощь к пострадавшей сразу пришли взрослые.

В начале апреля в соцсети появилось видео о том, как в казанском жилом комплексе «Весна» вечером на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка, который шел вместе с отцом. В результате аварии мальчик получил ушиб мягких тканей правой щечной области и левого локтевого сустава.



Татьяна Демина