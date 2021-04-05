В Казани в ЖК «Весна» на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

В казанском жилом комплексе «Весна» вечером на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка. Видео с камер наблюдения опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что ребенок вместе со взрослым мужчиной, держа его за руку, переходит дорогу по пешеходному переходу. В этом момент из-за угла заворачивает машина, которая сбивает ребенка, вырвавшегося вперед своего отца. Мужчина успел сделать шаг назад.

Сообщается, что ребенок жив. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Казани.

Накануне в столице Татарстана водитель автомобиля сбил 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП пожилая женщина получила сотрясение головного мозга, подкожную гематому теменной области.



Напомним, по данным ГИБДД, в Казани в январе — феврале 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли пять человек — это 17,9% от общего количества погибших в авариях.



Татьяна Демина