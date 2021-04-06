В Казани легковушка столкнулась с грузовиком и влетела в столб

В Казани вчера автомобиль «Лада Калина» столкнулся с грузовиком МАН. После чего машину отбросило на «Ладу Веста», а после — на столб электроосвещения. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

Авария произошла напротив дома №101, к. 1, по ул. Беломорской. По предварительным данным, 30-летняя женщина не выбрала безопасную скорость движения, выехала на встречку, где и столкнулась с грузовым автомобилем МАН под управлением 55-летнего водителя. От удара машину отбросило на автомобиль «Лада Веста», после чего от удара «Ладу Калину» отбросило на столб электроосвещения. В результате ДТП девушка получила сочетанную травму, водитель автомобиля «Лада Веста» получил растяжение мышц шеи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ГИБДД рассказали подробности вчерашнего ДТП в ЖК «Весна». Там 27-летняя водитель «Фольксвагена Тигуан», поворачивая налево, не уступила дорогу и сбила 5-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии мальчик получил ушиб мягких тканей правой щечной области и левого локтевого сустава.

Татьяна Леухина