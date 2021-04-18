Экс-президент Эстонии предложил заморозить визы россиянам

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно заморозить гражданам России все визы. По его словам, «на кону безопасность Европы».

Запретить россиянам въезд в ЕС политик требует во всех случаях, кроме тех, что связаны с экстренными случаями в семье. Дипломат напомнил, что «до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом».

Фото: pixabay.com

«На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно», — написал Ильвес в своем Twitter.

Эстонский политик указал на то, что якобы россияне сбивают гражданские самолеты, отравляют и убивают людей в Европе, а также вторгаются и оккупируют другие страны. По его мнению, Россия — страна изгой.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Евросоюза разрушила политика Брюсселя, уничтожившая «все механизмы, которые создавались многие годы». Он обратил внимание, что страна готова восстанавливать отношения с ЕС при условии, если Брюссель сочтет целесообразным устранить «аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом».



Татьяна Демина