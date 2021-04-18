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Экс-президент Эстонии предложил заморозить визы россиянам

15:59, 18.04.2021 2
Экс-президент Эстонии предложил заморозить визы россиянам
Фото: realnoevremya.ru

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предложил временно заморозить гражданам России все визы. По его словам, «на кону безопасность Европы».

Запретить россиянам въезд в ЕС политик требует во всех случаях, кроме тех, что связаны с экстренными случаями в семье. Дипломат напомнил, что «до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом».

Фото: pixabay.com

«На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно», — написал Ильвес в своем Twitter.

Эстонский политик указал на то, что якобы россияне сбивают гражданские самолеты, отравляют и убивают людей в Европе, а также вторгаются и оккупируют другие страны. По его мнению, Россия — страна изгой.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Евросоюза разрушила политика Брюсселя, уничтожившая «все механизмы, которые создавались многие годы». Он обратил внимание, что страна готова восстанавливать отношения с ЕС при условии, если Брюссель сочтет целесообразным устранить «аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом».

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Пусть сначала Эстония начнёт последовательно претворять в жизнь свои излюбленные принципы толерантности ко всем без исключения, в том числе и к своему русскоязычному населению, а потом уже рекомендации подобные будет давать. Вот к эмигрантам из арабских стран, и их бесчинствам в странах ЕС они почему то не придираются!
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    Анонимно 18 апр
    Русскоязычное население может переехать в Россию, если что не устраивает. Ведь как татарам говорят, когда поднимается вопрос о повышении статуса татарского языка, о его введении в повседневную жизнь: "вы в России живете!!11". Вот и пусть быстрее русскоязычное население Эстонии (и всех других стран также) ассимилируется и превращается в обычных эстонских граждан, а русский язык - пусть учат в семье, стремление сохранять родной язык это похвально!
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