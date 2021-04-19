Новости общества

09:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Студентов Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе по информированию о незаконных свалках

00:31, 19.04.2021
Студентов Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе по информированию о незаконных свалках
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане студентов высших и средних специальных учебных заведений приглашают принять участие в информировании о несанкционированных свалках. Победителям, сообщившим наибольшее количество фактов складирования отходов, обещают награды.

Итоги традиционного проекта в рамках ГИС РТ «Народный контроль» подведут 5 июня, во Всемирный день охраны природы, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Победителей акции наградят на церемонии подведения итогов республиканского конкурса «ЭКОвесна» по двум номинациям «Самый активный студент» и «Самый активный вуз».

Фото: Максим Платонов (архив)

Для участия необходимо направить в «Народный контроль» сообщение с фотоподтверждением о местах нелегальной свалки, предварительно указав свое учебное заведение.

Отметим, что в Татарстане, в том числе и на территории Казани, экологи и местные жители регулярно выявляют несанкционированные свалки. Так, в Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку возле жилых домов, а недавно местный житель пожаловался на скопление мусора во дворе дома 54 по улице Баумана.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем