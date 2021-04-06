Соцсети: житель Казани обнаружил свалку на улице Баумана

Фото: скриншот

Житель Казани пожаловался на свалку в центре города: скопление мусора он обнаружил во дворе дома №54 по улице Баумана. Видео с захламленной территории казанец опубликовал в одном из местных сообществ «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на земле хаотично разбросаны коробки, мусорные мешки, банки, бутылки, ведра и прочий мусор. Мусорные баки, которые стоят во дворе, переполнены.

«Кто это все сваливает? Куда обращаться? В какую инстанцию?», — возмущается автор видеоролика.

Ранее жители элитного коттеджного поселка поселка «Абу-Даби» в Советском районе Казани обнаружили горы мусора. В Минэкологии Татарстана направили запрос в Управление Росреестра по РТ для определения собственника земельного участка на котором образовалась несанкционированная свалка.



Татьяна Демина