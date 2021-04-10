Соцсети: в Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку

В Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку возле жилых домов. Об этом сообщается в социальных сетях.

На видео видно гору мусора, почти достигающую размеров дома. Со слов автора поста, на разговоры хозяин участка никак не реагирует и продолжает копить отходы.

Ранее жители элитного коттеджного поселка «Абу-Даби» в Советском районе Казани обнаружили горы мусора. Минэкологии Татарстана направило запрос в Управление Росреестра по РТ для определения собственника земельного участка, на котором образовалась несанкционированная свалка.



Татьяна Леухина