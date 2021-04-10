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Соцсети: в Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку

18:57, 10.04.2021 1
Соцсети: в Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Авиастроительном районе Казани местный житель устроил огромную свалку возле жилых домов. Об этом сообщается в социальных сетях.

На видео видно гору мусора, почти достигающую размеров дома. Со слов автора поста, на разговоры хозяин участка никак не реагирует и продолжает копить отходы.

Ранее жители элитного коттеджного поселка «Абу-Даби» в Советском районе Казани обнаружили горы мусора. Минэкологии Татарстана направило запрос в Управление Росреестра по РТ для определения собственника земельного участка, на котором образовалась несанкционированная свалка.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    понастроили домов ни о чем не думая.
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