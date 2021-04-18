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Соцсети: в казанском ЖК «Светлый» произошло ДТП — один автомобиль опрокинулся

14:45, 18.04.2021
Соцсети: в казанском ЖК «Светлый» произошло ДТП — один автомобиль опрокинулся
Фото: скриншот/соцсети

В казанском ЖК «Светлый» рядом с домами произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсети очевидцы.

В результате ДТП одна из машин опрокинулась. У второго автомобиля разбита передняя часть.

О пострадавших не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехал автомобиль скорой помощи.

Подробности аварии не уточняются.

Отметим, что в Казани 17 апреля произошло две аварии с пострадавшими, оба случая — это наезды на велосипедистов. С причиненным материальным ущербом произошло 80 ДТП.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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