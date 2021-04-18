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В субботу в Казани поймали 13 пьяных водителей

11:58, 18.04.2021
В субботу в Казани поймали 13 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 17 апреля задержали 13 пьяных водителей и шесть водителей без прав. Такие данные представили в Госавтоинспекции Казани.

Также в отдел полиции доставлены один пассажир за перевозку наркотического вещества, и один гражданин по подозрению в совершении кражи.

В городе произошло две аварии с пострадавшими, оба случая — это наезды на велосипедистов. С причиненным материальным ущербом произошло 80 ДТП.

Ранее в Казани на видео попала погоня пяти патрульных машин ГИБДД за грузовой «Газелью».

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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