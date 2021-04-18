В «Роскосмосе» рассказали о планах работы на МКС после 2024 года

В «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

В «Роскосмосе» обратили внимание, что решение буде приниматься с учетом технического состояния модулей станции. Они, по данным госкорпорации, в основном выработали срок своей службы.

На решение также повлияют планы России по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, пишет ТАСС. В Роскосмосе напомнили, что срок работы на МКС, согласованный с партнерами, — до 2024 года.



В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова отметили, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

Ранее сообщалось, что МКС будет функционировать до 2028 года. Она эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. На данный момент странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.



Татьяна Демина