Срок службы МКС продлят до 2028 года

Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Герой России Юрий Гидзенко.

«Решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — цитирует его ТАСС.

По его словам, трещины, которые собираются заделывать, не повлияют на сроки работы станции. Первая небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года.

Международная космическая станция эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. На данный момент странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.