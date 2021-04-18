В ВОЗ озвучили данные по количеству сделанных прививок от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В мире введено около 780 млн доз вакцины от коронавируса, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Данные актуальны на 12 апреля, уточнила она.

Вуйнович обратила внимание на дисбаланс в распределении вакцин от COVID-19: 87 процентов от общего числа прививок сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего. На страны с низкими доходами пришлось лишь 0,2 процента доз препаратов, пишет ТАСС.

Напомним, 16 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже более 8 миллионов россиян.



Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание, что необходимо сформировать глобальный портфель эффективных и безопасных вакцин от коронавируса. Он призвал обеспечить равноправный и своевременный доступ стран к препаратам от COVID-19.

Татьяна Демина