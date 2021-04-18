Мурашко призвал обеспечить равноправный и своевременный доступ стран к вакцинам от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что необходимо сформировать глобальный портфель эффективных и безопасных вакцин от коронавируса. Он призвал обеспечить равноправный и своевременный доступ стран к препаратам от COVID-19.

Мурашко обратил внимание, что Россия сотрудничает со многими странами и международными объединениями по организации производства российского препарата «Спутник V» на зарубежных площадках. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована и поступает в 60 стран мира.

Мурашко напомнил, что Россия продолжает переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о включении «Спутника V» в список препаратов, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным ВОЗ в мире рост числа случаев заболевания коронавирусом наблюдается в течение семи недель подряд, рост случаев смерти — в течение четырех недель. В организации считают такую тенденцию тревожной.



Татьяна Демина