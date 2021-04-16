Голикова: прививку от коронавируса сделали более 8 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже более 8 миллионов россиян, пишет «РИА Новости».

«Сейчас уже количество существенно больше», — прокомментировала она цифру в 8 миллионов вакцинированных россиян, представленную в презентации на коллегии Минздрава РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на сегодняшний день жителям России для вакцинации от COVID-19 доступны три препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Прививку от коронавируса уже сделал и президент страны Владимир Путин.

Татьяна Демина