Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник
В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 19 апреля.
По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики утром и днем местами ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15—18 м/с.
Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ на начало следующей недели, в Татарстане сохранится погода без осадков. Температура еще немного понизится ночью до 0..—5°С, днем 19 апреля ожидается +7—12°С, 20 апреля будет +9—14°С.
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