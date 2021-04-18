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Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник

14:12, 18.04.2021
Татарстанцев предупредили о сильном ветре в понедельник
Фото: realnoevremya.ru

В Гидрометцентре Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 19 апреля.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики утром и днем местами ожидается сильный северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15—18 м/с.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ на начало следующей недели, в Татарстане сохранится погода без осадков. Температура еще немного понизится ночью до 0..—5°С, днем 19 апреля ожидается +7—12°С, 20 апреля будет +9—14°С.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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