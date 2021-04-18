Главное о коронавирусе на 18 апреля: послаблений пока не будет, ковид убил уже более 3 миллионов человек

Фото: Илья Репин

Послаблений пока не будет

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 18 апреля в республике зафиксировано 20 035 случаев коронавируса. Умерли 446 человек.

В Татарстане сохраняется стабильно напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Темпы роста распространения коронавируса в Татарстане составляют 0,16%. На совещании в кабмине заявили, что «никаких послаблений быть не может».



Рустам Минниханов привился от коронавируса. Он обратил внимание на важность работы по вакцинации населения. Прививку уже необходимо делать и тем, кто переболел.

Только 19% жителей Казани поддерживают идею о бессрочном масочном режиме, 22% не сформировали мнения, 59% относятся к этому строго отрицательно.

Фото: Максим Платонов

11 противопоказаний к «ЭпиВакКороне»

За последние сутки в России выявили 8 632 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 391 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 702 101 человека, а выздоровевших — до 4 326 780 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 389 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 582 человека.

Эксперты перечислили 11 противопоказаний для вакцинации «ЭпиВакКороной»: это гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергия в анамнезе, иммунодефицит, беременность и период кормления, онкозаболевание, обострение хронических заболеваний, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцина противопоказана детям до 18 лет.

Две трети опрошенных россиян (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. Поддержали эту идею 15% жителей крупных миллионников.

Проект «API Контур.Фокуса» перечислил самые устойчивые сферы российского бизнеса во время пандемии. Не дрогнуть перед пандемией COVID-19 в России смогли только предприятия по добыче металлических руд и строительству инженерных сооружений.

Фото rostec.ru

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 не распространяют коронавирус. Он назвал «сказками» подобные утверждения.

Число умерших от коронавируса перевалило за 3 миллиона

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 140 735 224 человека, 2 999 479 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 628 017). На второй строчке — Индия (14 788 003), на третьей — Бразилия (13 900 091), на четвертой — Франция (5 321 176). Россия занимает пятое место (4 640 537, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (566 904). За ними следуют Бразилия (371 678), Мексика (212 228) Индия (177 150) и Великобритания (127 508).



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему не входит в его планы. Он уже переболел и утверждает, что имеет достаточно антител.

Фото: Максим Платонов

Словения может купить российскую вакцину «Спутник V» до того, как ее одобрят в ЕС. Консультативная группа Национального института общественного здоровья по вакцинации рекомендовала властям страны закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения европейского регулятора

В Израиле разрешили не носить защитные маски на открытом воздухе. В Минздраве страны сообщили, что в стране низкий уровень заболеваемости СOVID-19.

Жители Германии приезжают в Россию за вакциной от коронавируса. Пятидесяти жителям Франкфурта-на-Майне пакетный тур, включающий вакцинацию в Москве «Спутником V» в частной клинике, трехдневное проживание в гостинице и экскурсию по городу, обошелся в 1 000 евро.

В Гонконге выявлен первый пациент с мутацией коронавируса N501Y. По мнению экспертов, мужчина мог привезти N501Y из Дубая, заразиться в аэропорту, в отеле или уже после окончания карантина. Эта мутация есть и в «британском», и в «южноафриканском» штамме, которые отличаются большей заразностью, чем «классические» первые виды COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Оксфордское исследование показало, что неаденовирусные вакцины Pfizer и Moderna вызывают тромбоз в 30 раз чаще, чем AstraZeneca. По данным ученых, из 1 миллиона человек, привитых AstraZeneca, тромбоз может развиться у четверых, а при вакцинации Pfizer и Moderna этот показатель увеличивается до 5 на 1 миллион.

Ольга Плешкова