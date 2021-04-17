Лукашенко сообщил, что по-прежнему не планирует делать прививку от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему не входит в его планы. Ранее он уже перенес заболевание и в его организме сформировалось достаточное количество антител.

Белорусский лидер отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в его стране стабильна, а рост новых случаев гораздо ниже прогнозируемого: «Мы ждали, говорили об этом, что будет новая, третья волна. Мы ждали большей волны».

Лукашенко также обратил внимание, что в Белоруссии налажено производство вакцины от коронавируса, что позволяет на некоторое время защитить население от инфекции, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале апреля Лукашенко подписал распоряжение о разработке белорусской вакцины от COVID-19. Документ предполагает комплекс мероприятий по разработке препарата в 2021—2023 годах. Разработкой вакцины займутся Министерство здравоохранения Белоруссии и Национальная академия наук (НАН).



На сегодняшний день в Белоруссии производится российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи, «Cпутник V».

Татьяна Демина