Каждый пятый казанец положительно относится к бессрочному масочному режиму

Согласно исследованию Superjob, 19% жителей Казани не против того, чтобы масочный режим в России ввели на бессрочной основе, 59% относятся к этой идее отрицательно, еще 22% затруднились ответить.

Опрос в российских миллионниках провел исследовательский центр Superjob. Выяснилось, что в среднем по России идею бессрочного масочного режима поддерживают 15% россиян, а 64% высказываются против. Так что Казань на этом фоне выглядит более «покладистой». Интересно, что за маски больше всего голосует молодежь до 24 лет — среди таких людей с бессрочным режимом соглашаются 20%.



Челябинск (22%), Красноярск и Уфа (по 21%) стали миллионниками, где идею поддерживают чаще всего. Следом идет Казань. В Москве настроения на тему масок тоже спокойнее, чем в среднем по России (18% москвичей не против того, чтобы носить маски в общественных местах бессрочно), в Питере к этому предложению относятся хорошо только 14% населения. Волгоградцы оказались самыми непримиримыми: здесь согласившихся всего 10%.

Напомним, о том, что россиянам никогда не следует отказываться от масок, в начале апреля высказывался Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России.