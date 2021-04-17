Рустам Минниханов вакцинировался от коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов привился от коронавируса. Об этом он сообщил на субботнем совещании в Кабмине Татарстана.

Глава республики отметил, что в республике сохраняется стабильно напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом.

«Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может», — заметил он.

Также он обратил внимание на важность работы по вакцинации населения. Прививку уже необходимо делать и тем, кто переболел.

«Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович вакцинировался. Я тоже вакцинировался, и все нормально», — сказал Рустам Минниханов.

На сегодня в Татарстане вакцинировались 197 765 человек. В республике работают 153 пункта вакцинации. Люди могут сами выбрать прививку от коронавируса.

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Ольга Плешкова