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УНИКС обыграл «Астану» в матче в Единой лиге ВТБ

20:11, 17.04.2021
УНИКС обыграл «Астану» в матче в Единой лиге ВТБ
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ. Матч закончился со счетом 87:74 в пользу казанской команды.

По итогам игры УНИКС с 16 победами в 21 матче занимает вторую позицию турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«Астана» занимает 12-е место. На ее счету пять побед в 22 матчах.

Напомним, на этой неделе УНИКС обыграл итальянский «Виртус» (107:100) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Европы по баскетболу.

СпортБаскетбол Татарстан
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