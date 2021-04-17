УНИКС обыграл «Астану» в матче в Единой лиге ВТБ
УНИКС обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ. Матч закончился со счетом 87:74 в пользу казанской команды.
По итогам игры УНИКС с 16 победами в 21 матче занимает вторую позицию турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
«Астана» занимает 12-е место. На ее счету пять побед в 22 матчах.
Напомним, на этой неделе УНИКС обыграл итальянский «Виртус» (107:100) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Европы по баскетболу.СпортБаскетбол Татарстан
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