Число заболевших СOVID-19 в мире превысило 140 млн человек

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 140 млн человек, пишет RT со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции в режиме реального времени.



По состоянию на 19.55 (мск), в мире COVID-19 заразились 140 123 393 человека. Лидером по количеству инфицированных остается США — 31 584 046 случаев коронавируса.

На втором месте по количеству выявленных случаев COVID-19 Индия — 14 526 609 заболевших, на третьем — Бразилия (13 832 455), на четвертом — Франция (5 285 307). Россия занимает пятое место — 4 640 537 зараженных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли от коронавируса, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже 3 002 736. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировано в США — 566 406 умерших, Бразилии — 368 749 и Мексике — 211 693.

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Татьяна Демина