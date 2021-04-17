Минниханов ознакомился с работой маркетплейса KazanExpress
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт выдачи заказов татарстанской торговой площадки KazanExpress: он забрал заказанную ранее на маркетплейсе толстовку местного производителя. Видео представлено пресс-службой президента РТ.
По словам Минниханова, электронные торговые сервисы должны стать эффективным средством продвижения товаров татарстанских предпринимателей, сообщает пресс-служба президента РТ.
Пункт выдачи Минниханов посетил, соблюдая предписания Роспотребнадзора, в защитной маске. Перед тем как забрать свой заказ, президент республики проверил его.
Напомним, в Татарстане планируется запустить госпрограмму для вывода предпринимателей на маркетплейсы: местные власти видят потенциал в цифровизации ретейла и развитии е-commerce. Подробнее — в материале «Реального времени».
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