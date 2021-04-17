Пожарные тушат возгорание в «Русско-Немецкой Швейцарии» — фото

В Казани на территорию «Русско-Немецкой Швейцарии», где загорелась трава, приехали бригады пожарных. Первый расчет прибыл примерно час назад, вторая машина приехала на место происшествия недавно, передает с места происшествия корреспондент «Реального времени».



Известно, что в результате возгорания пострадали три холма — они выгорели полностью.

Фото: realnoevremya.ru

Причиной пожара мог стать поджог или неосторожное обращение огнем: с утра в «Русско-Немецкой Швейцарии» люди устраивали пикники. В ГУ МЧС России по Татарстану информацию о происшествии пока не комментируют.



Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает корреспондент «Реального времени», пожарные оставили машины рядом с домами — техника не может пройти к месту возгорания.

Фото: realnoevremya.ru

Дополнение от 14.29: Пожарные потушили пожар на территории «Русско-Немецкой Швейцарии», сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что сегодня на территории особо охраняемой природной территории «Русско-Немецкой Швейцарии» планировалось проведение экологической акции по борьбе с ядовитым растением — борщевиком Сосновского, которое уже «захватило» 10 га из 30 га, разрушает экосистему и опасно для людей.

Татьяна Демина