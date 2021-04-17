Крымские татары хотят встретиться с Эрдоганом

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров выдвинул турецкому лидеру предложение о встрече с делегацией этого народа. Напомним, Эрдоган на днях встретился с украинским президентом в Стамбуле и высказался о том, что поддерживает «Крымскую платформу» Киева и что Турция не признает переход Крыма в состав России.

«Лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган. Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедиться, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», — заявил Умеров агентство «РИА Новости».

Он считает, что Турции нужен не столько украинский, сколько турецкий Крым. Однако глава автономии выразил надежду на прагматизм Эрдогана и на его хорошие отношения с Путиным. По мнению Умерова, в недалеком будущем Турция признает, что Крым — российская территория.

