Эрдоган подтвердил, что Турция не признает «аннексию Крыма»

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма». Страны договорились продолжить стратегическое партнерство.

Турция выразила поддержку «Крымской платформе». Также Эрдоган заявил, что республика считает своей целью обеспечить безопасность и спокойствие в Черном море.

Фото: president.gov.ua

Он добавил, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны. При этом республика выступила за снижение напряженности на востоке Украины. Эрдоган выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей, пишет ТАСС.

Сегодня в Стамбуле прошла встреча президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Она прошла на фоне обострения ситуации в Донбассе.

О том, что Турция не признает Крым российским, Эрдоган заявлял в октябре минувшего года, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда турецкий лидер заявил, что Турция и Украина продолжат оказывать поддержку «крымско-татарским братьям», которые являются важным элементом исторической и гуманитарной связи между странами.

Татьяна Леухина