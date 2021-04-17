В Казани привели в порядок больше 1,5 тысячи дорожных знаков

В Казани привели в порядок больше 1,5 тысячи дорожных знаков. Об этом рассказали в исполкоме.

В рамках работ по благоустройству заменили почти 400 дорожных знаков, остальным потребовался только ремонт и помывка. От пыли и грязи очистили дорожные знаки на Адоратского, Амирхана, Болотникова, Вахитова, Тихомирного, Фрунзе, проспектах Универсиады и Ямашева, Горьковском шоссе, Оренбургском и Сибирском трактах. Некоторые опоры рабочие покрасили.

Фото: kzn.ru

Приходят в негодность знаки не только из-за погоды, но и из-за наклеенных объявлений. После многократной расклейки приходится снимать объявления вместе с покрытием или даже менять знак.

Напомним, что в Казани проходит двухмесячник по санитарной очистке. В городе убирают дороги общего пользования, внутриквартальные проезды, парки, скверы, искусственные сооружения, дворы, проводят посадку деревьев и кустарников, ликвидируют свалки.



Ольга Плешкова