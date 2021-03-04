В Татарстане утвердили даты проведения санитарного двухмесячника и его основную цель
С 1 апреля по 31 мая в Татарстане пройдет санитарный двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Мероприятие объявлено в целях обеспечения санитарной очистки территорий и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Особое внимание будет уделено вопросам ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов, пригородных лесов, водоохранных зон водных объектов, полос отвода автомобильных и железных дорог, объектов сельскохозяйственного назначения, мест массового отдыха населения, баз отдыха, садоводческих обществ и гаражных кооперативов.
Напомним, по итогам санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в прошлом году нашли 3 131 нарушение. Год назад это число составляло 6 730. Нарушителей оштрафовали на 5,3 млн рублей против 23 млн рублей в прошлом году. То есть сумма снизилась в четыре раза. Также за два месяца нашли 963 несанкционированные свалки. Это на 484 свалки меньше, чем прошлом году (1 447).Общество Татарстан
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