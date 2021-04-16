Стало известно, сколько заработали депутаты Госдумы от Татарстана в 2020 году

В прошлом году больше всех среди депутатов Госдумы от Татарстана заработал Ирек Богуславский. Декларации о доходах опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

В 2020 году Богуславский получил 49,1 млн рублей При этом у него нет никакого личного имущества. Квартира площадью 83,4 кв. м. предоставлена ему на срок депутатских полномочий, еще одна квартира находится в безвозмездном пользовании.

Фото: duma.gov.ru

Супруга гендиректора КАМАЗа Альфия Когогина задекларировала 14,9 млн рублей. В ее собственности: несколько земельных участков, предназначенных для размещения домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз и санаториев, а также квартиру (148,5 кв. м), стояночное место, апартаменты (469,9 кв. м) и два контрольно-пропускных пункта.

Марат Бариев в прошлом году заработал 5,7 млн рублей, Мурад Гадыльшин — 5,9 млн. рублей, Ильдар Гильмутдинов — 6,2 млн рублей, Евгений Гришин — 2 млн. рублей, Борис Менделевич — 5,5 млн рублей, Иршат Минкин — 5,6 млн рублей, Олег Морозов — 7,1 млн рублей, Ольга Павлова — 5,6 млн рублей, Фатих Сибагатуллин — 8 млн рублей, Айрат Фаррахов — 7,2 млн рублей, Ринат Хайров — 6,5 млн рублей, Равиль Хуснулин — 5,9 млн рублей, Валентин Чайка — 6,1 млн рублей.

Самый большой доход среди депутатов задекларировал Григорий Аникеев (Владимирская область) от «Единой России». Он заработал 2,73 млрд рублей.



Татьяна Леухина