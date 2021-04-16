Председатель Госдумы Володин задекларировал доход за 2020 год в размере 84 млн рублей
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2020 год в размере более 84 млн рублей. Сведения о доходах за прошлый год опубликованы на сайте Госдумы.
Среди заместителей спикера Госдумы больше всех в прошлом году заработали: Игорь Лебедев (113,5 млн рублей), Игорь Ананских (33,7 млн рублей), Алексей Гордеев (11,5 млн рублей).
Самый большой доход среди депутатов задекларировал Григорий Аникеев от «Единой России». Он заработал 2,73 млрд рублей. Аникеев входит в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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