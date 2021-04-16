Новости общества

01:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Председатель Госдумы Володин задекларировал доход за 2020 год в размере 84 млн рублей

22:45, 16.04.2021
Председатель Госдумы Володин задекларировал доход за 2020 год в размере 84 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2020 год в размере более 84 млн рублей. Сведения о доходах за прошлый год опубликованы на сайте Госдумы.

Среди заместителей спикера Госдумы больше всех в прошлом году заработали: Игорь Лебедев (113,5 млн рублей), Игорь Ананских (33,7 млн рублей), Алексей Гордеев (11,5 млн рублей).

Фото: fas.gov.ru

Самый большой доход среди депутатов задекларировал Григорий Аникеев от «Единой России». Он заработал 2,73 млрд рублей. Аникеев входит в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем