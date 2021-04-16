Председатель Госдумы Володин задекларировал доход за 2020 год в размере 84 млн рублей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин задекларировал доход за 2020 год в размере более 84 млн рублей. Сведения о доходах за прошлый год опубликованы на сайте Госдумы.

Среди заместителей спикера Госдумы больше всех в прошлом году заработали: Игорь Лебедев (113,5 млн рублей), Игорь Ананских (33,7 млн рублей), Алексей Гордеев (11,5 млн рублей).

Фото: fas.gov.ru

Самый большой доход среди депутатов задекларировал Григорий Аникеев от «Единой России». Он заработал 2,73 млрд рублей. Аникеев входит в состав комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Татьяна Леухина