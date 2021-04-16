Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге потушили — здание горит с понедельника
В Санкт-Петербурге полностью ликвидировали пожар на «Невской мануфактуре». Об это сообщили в городском ГУ МЧС.
«По состоянию на 23.00 пожар полностью ликвидирован», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Сейчас планируется каждые 2 часа осматривать место пожара до 7:00 17 апреля.
Огонь охватил все шесть этажей производственного здания «Невской мануфактуры» 1861 года постройки. Площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером в понедельник спасатели локализовали пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. Во вторник и среду пожарные делали пролив тлеющих локальных очагов. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.
Вчера суд отправил в СИЗО на 2 месяца генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».
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