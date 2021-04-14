Суд отправил в СИЗО гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры»

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО генерального директора Невской мануфактуры Максима Макеева. Его задержали после пожара.

Суд отправил Макеева в СИЗО на 2 месяца. Сам гендиректор не считает себя виновным, передает ТАСС. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».

По версии следствия, Макеев знал, что в здании выявили нарушения в системе пожаротушения, установки пожаротушения были неисправны, не разработана система эвакуации, нет системы дымоудаления, оповещения. Однако из корыстных побуждений он заключил договоры аренды с арендаторами, в том числе и с ООО «Англер» и ООО «Риф», откуда предположительно началось возгорание, поясняет «РИА Новости».

Пожар на «Невской мануфактуре» 1861 года постройки в Петербурге произошел 12 апреля. Площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метра. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели пожарного при тушении фабрики «Невская мануфактура» по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).



Татьяна Леухина