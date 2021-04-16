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Посол США прокомментировал российские санкции

23:24, 16.04.2021
Посол США прокомментировал российские санкции
Фото: pxhere.com

Посольство США сейчас изучает ответные меры Москвы на американские санкции. Об этом сообщил глава диппредставительства Джон Салливан.

Пока посольство не получило дипломатических писем с деталями о действиях российского правительства в отношении дипмиссии США, пишет «РИА Новости».

Сегодня вечером МИД России опубликовал список из восьми американских чиновников, которым запрещается въезд в РФ. Это запрещается «действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса».

Также Москва зеркально отвечает на санкции США и высылает 10 дипломатов из страны. Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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