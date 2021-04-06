Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале «Чернобыль»

Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет от опухоли головного мозга. Об этом сообщила The Guardian.

«Он мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя», — уточнил изданию его агент.

Риттер родился 5 марта 1966 года в графстве Кент. Известен своим ролями в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009), «Квант милосердия» (2008), «Орел Девятого легиона» (2011). Кроме того, Риттер сыграл полководца Александра Суворова в российском сериале «Екатерина Великая» (2019).

Наибольшую популярность у российского зрителя обрел после роли Анатолия Дятлова в сериале «Чернобыль» (2019).

В прошлом году сериал «Чернобыль» производства американского телеканала HBO и британской телесети Sky признали лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Сериал состоит пяти серий, посвящен трагедии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий. В России кинокартина вызвала большой общественный резонанс, партия «Коммунисты России» даже потребовала от «Роскомнадзора» ограничить доступ к сериалу.