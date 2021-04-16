Самаренкин стал самым богатым депутатом Госсовета Татарстана в 2020 году

Председатель совета директоров «Казанского жирового комбината», член фракции «Единая Россия» Дмитрий Самаренкин стал самым богатым депутатом Госсовета Татарстана по итогам 2020 года. Декларация опубликована на сайте Госсовета РТ.

В прошлом году Самаренкин заработал 119 млн рублей, его супруга — 433 тыс. рублей. В собственности у Самаренкина: квартира площадью 252 кв. м и стояночное место. Жена владеет земельным участком площадью 3,7 тыс. кв. м, жилым домом 587,9 кв. м и двумя квартирами, площадь которых 57,9 кв. м и 42,5 кв. м.

Фото: Максим Платонов (архив)

Семья председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в 2020 году заработала более 37 млн рублей. Мухаметшин в прошлом году заработал 23 млн рублей, а его супруга — 14,2 млн рублей. Так, общий доход семьи за 2020-й составил 37,2 млн рублей.

Татьяна Леухина