Семья Фарида Мухаметшина в 2020 году заработала более 37 млн рублей

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в прошлом году заработал 23 млн рублей, а его супруга — 14,2 млн рублей. Так, общий доход семьи за 2020-й составил 37,2 млн рублей. Такие сведения есть в декларациях, опубликованных на сайте республиканского парламента.



Тем не менее сумма дохода Мухаметшина — практически вдвое меньше, чем годом ранее — 68,4 млн рублей. В 2019 году Мухаметшин заработал 38,9 млн рублей, а доход его супруги тогда составил 29,5 млн рублей.

Семье спикера Госсовета все так же принадлежат два жилых дома (257 кв. м и 300 кв. м.), две квартиры (520,8 кв. м и 153,3 кв. м), земельный участок (2,5 тыс. кв. м) и два стояночных места. Из транспортных средств — ГАЗ-21 «Волга» (1963 года выпуска), М-20 «Победа» (1954 года), снегоболотоход Yamaha (2009 года) и снегоход Arctic cat (2002 года).

Маргарита Головатенко