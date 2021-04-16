В Казани обнаружили квартиры с массовой регистрацией первоклассников

Министерство образования и науки Татарстана в ходе мониторинга по зачислению первоклассников в школу обнаружило аномалии, связанные с проживанием учеников на территориях, к которым относятся школы. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.

В республике есть образовательные учреждения, которые пользуются популярностью у родителей, но мест там не хватает. При зачислении в таком случае используется принцип территориальной закрепленности. В школы зачисляют детей, которые живут по соседству.

Бывает, что родители используют лазейки в законе — временно прописываются по соседству и зачисляют ребенка в школу. Получается, что те, кто действительно нуждается, не можгут получить место.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Также выявлены факты, которые могут квалифицироваться как фиктивная регистрация. Например, в одной квартире были прописаны по 5—6 одноклассников», — сказал замминистра.

Музипов напомнил, что за фиктивную прописку и «резиновые» квартиры предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В начале апреля в нескольких городах Татарстана образовались очереди из родителей, желающих записать детей в первый класс. Например, столпотворение наблюдалось возле Пушкинского пролицея в Челнах. В инженерном лицее Альметьевска, где родители выстроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс, приняли решение открыть параллель из четырех первых классов и принять 120 детей.



Татьяна Леухина