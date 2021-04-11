В инженерном лицее Альметьевска, где были очереди на запись детей, откроют четыре новых класса

В инженерном лицее Альметьевска, где родители выстроились в очереди, чтобы записать детей в первый класс, приняли решение открыть параллель из четырех первых классов и принять 120 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Руководитель Управления образования района Ирина Павловская уточнила, что первоклассники, чьи братья и сестры уже обучаются в лицее, имеют преимущественное право приема.

Фото: скриншот / соцсети

В первоочередном порядке рассматриваются заявления работников полиции и от родителей детей по прописке. Родители, чьи дети не прописаны и не проживают на закрепленной территории, пока получат отказ. Им следует принести заявления на второй поток зачисления.

Ранее в социальных сетях пользователи сообщили о громадных очередях родителей в инженерный лицей в Альметьевске. Подобный инцидент произошел и в Набережных Челнах.

В Минобрнауки Татарстана сообщили о запуске горячей линии по вопросам зачисления детей в первый класс. Родители будущих первоклассников смогут узнать ответы на интересующие вопросы от представителей ведомства.



Татьяна Леухина