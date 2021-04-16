В казанском арт-пространстве Werk пройдет фестиваль татаро-башкирской рэп-музыки «Табан»

Фото: на фото - Nail Bashstyle. Предоставлено организаторами

Казанский лейбл Yummy Music и уфимское творческое объединение «Jar-Jar-Ra!» организуют первый в истории фестиваль татаро-башкирской рэп-музыки. На этой неделе его первая часть прошла в уфимском клубе MusicHall27. 22 апреля — вторая часть, в казанском арт-пространстве Werk.

В концерте от казанцев участвуют рэпер УСАЛ — «самый злой и безумный артист на татарской сцене, отличающийся концептуальным подходом к музыке», как пишут организаторы. С ним в компании — K-Ru, чья музыка попала в саундтрек сериала «И это все Роберт», а также известный по ремиксам на интернет-мемы диджей Malsi Music.

Уфимскую сторону представляет Rena RNT, который едет с супергруппой AWLAK, в нее также входят Nail Bashstyle, 911th, Rody Dillon и Q-Yan. Проект известен по клипу «Корот» и совместным исполнением с Витасом композиции Back To The Stars.



Отметим, что этой весной в казанском клубе «Библиотека» выступала башкирская группа «Бурелар», после чего в Уфе сыграли их друзья и коллеги из казанской рок-команды Gauga.

