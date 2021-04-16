В России могут увеличиться цены на автомобили

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Во втором квартале 2021 года цены на новые автомобили вырастут в среднем на 2—7%, сообщили дилеры РИА Новости.

«Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два-пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально», — сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев.

Ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров называют основными факторами роста цен.

«Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей», — пояснил директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

Директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников отметил, что цены на авто с пробегом будут расти вслед за ценами на новые машины. Также он сказал, что на вторичном рынке нет дефицита.

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ поднял цены на автомобили второй раз за год. В среднем прибавка в цене составила примерно 2%. С момента прошлого повышения цен на данную марку автомобилей прошло два месяца.

Алексей Нечаев