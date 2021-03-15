АвтоВАЗ поднял цены на автомобили второй раз за год

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ поднял цены на автомобили второй раз за год. В среднем прибавка в цене составила примерно 2%. С момента прошлого повышения цен на данную марку автомобилей прошло два месяца. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

Больше всего подорожал автомобиль LADA Vesta. Теперь данная модель стоит на 20 тыс. рублей дороже. Базовый седан обойдется в 724 тыс. рублей. Меньше всего подорожал автомобиль LADA 4x4. В минимальной компликации он обойдется в

608 тыс. рублей, что дороже на 8 тыс. рублей по сравнению с январскими ценами.

LADA Xray подорожала на 15 тыс. и теперь стартует с отметки 695 тыс. рублей.

Модель LADA Granta в стандартной комплектации в кузове седан подорожала на 11 тыс. рублей и теперь предлагается по цене от 511 тыс.

С 1 апреля прошлого года АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. Стоимость машин увеличилась на 1%. Представитель компании отмечал, что стоимость автомобилей концерна остается минимальной среди всех игроков на российском рынке.

