Минфин РФ планирует урегулировать возврат гражданам переведенных мошенникам денег

Министерство финансов России планирует урегулировать на законодательном уровне вопрос возвращения денежных средств россиян, которые незаконно переведены в результате мошеннических схем. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

В Минфине рассчитывают, что новые законодательные меры помогут ограничить и сдержать злоумышленников, а гражданам, в частности пожилым людям, вернуть свои деньги.

Чебесков также напомнил, что на сегодняшний день ведомства работает над стратегией развития финансовой грамотности, пишет ТАСС.

Ранее в МВД по Татарстану рассказали, как не попасться на уловки мошенников. В ведомстве обратили внимание, что жертвами злоумышленников чаще всего становятся доверчивые люди, которые не проявляют бдительность.



Фото: pixabay.com

По данным татарстанского МВД, ежедневно почти 30 жителей республики становятся жертвами краж средств с банковских счетов и дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи и интернета. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю.



Татьяна Демина